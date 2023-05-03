1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL'ye bankadan satılık ev fiyatları... 4+1 TERASLI DUBLEKS konut!
Vakıfbank tarafından ilana açılan satılık daireler büyük ilgi çekiyor. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 daire fiyatları...
03.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:06
Vakıfbank satılık daire ilanlarını duyurdu. Ev alma hayali kuran birçok vatandaş bankalar tarafından satışa konulan ilanları merak ediyor. 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler büyük ilgi çekti. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 ev fiyatları...