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Haberler Emlak EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! 🏡 TOKİ'den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! 🏡 TOKİ'den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

Fahiş kira zamlarının önüne geçecek adımlar sonrası kira artışlarının ateşi düşürülürken bu alandaki diğer çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. Peki, TOKİ yeni proje başvurusu nasıl yapılır? TOKİ satışları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
10.07.2022 13:38 - Son Güncelleme: 10.07.2022 13:46
EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmaya devam edecek yeni projelere hazırlanıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. İşte TOKİ 2022 yeni projeler ve konu hakkındaki detaylar...

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EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı:

"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.

Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.


EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

YÜZDE 13,8 PAZAR PAYI

Sabah'ta yer alan habere göre, 2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiştir. 50 bin olan yıllık konut üretimi miktarı da ortalama 70 bine çıkarılmıştır.

EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konuttan 64 bini, işyeri, hükümet konağı gibi projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

100 BİN KONUT

Ağustos ayında başlıyorBu yılın ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacaktır.

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