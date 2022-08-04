Aylık sadece 165 TL ayırarak Milli Emlak’tan arsa alın! İster ev yapın ister hobi bahçesi! 2022 Ağustos ucuz imarlı yatırımlık hazine arazisi fırsatı...

Milli Emlak tarafından yayınlanan tüm ilanların uygun fiyatlı olmasının yanı sıra 5 sene boyunca emlak vergisinden muafiyet avantajı da bulunuyor. Ayrıca KDV bu taşınmazların alımında muaf tutulmaktadır. 24 Ay taksit seçeneği sunulan Milli Emlak ilanlarının en uygun fiyatlısı ise 4 bin TL olarak belirtildi. Bu sayede siz de aylık olarak 165 TL ödeyerek oldukça uygun bir fiyata mantıklı yatırımlar yapabilirsiniz.