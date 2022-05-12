Almanya'da işçi olarak çalışmak isteyenlere müjde! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! 4 bin Euro maaş! Tesisatçı, elektrikçi, kaynakçı, kazancı...
Ülkemizde yurt dışında kariyet yapmak isteyen bir çok kişi bulunuyor. 2022 itibariyle Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede yeni fırsatlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu yıl yabancı ülkeler her yerde o meslekleri icra edenleri arıyor. İş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla farklı ülkelerden alımlar yapılacak. Türkiye'den de o meslekleri yapanlar Almanya'ya ya da diğer bir çok ülkeye gidebilecek. Aylık 4 bin Euro maaş veriliyor. İşte alım yapılan, en çok ihtiyaç duyulan o meslekler...
Almanya ve diğer bir çok ülke belirli dönemlerde işçi alımı yapıyor. Özellikle Almanya sıklıkla meslek sahibi olanları işçi olarak ülkesine almayı tercih ediyor. Önclikle Almanya'nın tek başına hükümet ya da devlet olarak alım yapmadığını belirtelim. Alım yapacağı zaman federal hükümet çağrısı yapılıyor (Tren işçisi, metro işçisi, kamu binası inşaat işçisi vb). Şu an için ise ülkedeki işverenler özel sektördeki işçi ihtiyacının karşılanması için dünya genelinde alım yapıyor. Peki hangi meslekleri yapanlar Almanya'da hemen iş bulabilir? İşte detaylar...
2022 ALMANYA İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDE YAPILACAK?
Bu yıl farklı bir çok mesleklerde alımlar yapılıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinde (hasta ve yaşlı bakım gibi) yoğun alımların başladığı biliniyor. Aranan nitelikleri taşıyanlar Almanya'da çalışabiliyor.