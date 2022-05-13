Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor
Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte konut fiyatları da arttı. Konut fiyatlarında yaşanan artış kiralara da yansıdı. Kiracılar ile ev sahipleri son günlerde sıkça karşı karşıya gelirken, kira sözleşmeleriyle ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Kira sözleşmeleri, kiracı ile ev sahipleri arasında yapılan basit bir anlaşma gibi görünse de detayları bilinmezse her iki tarafa da sorun yaşatabiliyor. Peki kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Kira sözleşmesinin olmazsa olmazları neler? İşte detaylar...
İMZA ATILDIYSA GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR
Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Tahliye taahhütnamesi kiracıyı hızlıca tahliye edebilmenin bir yolu. Bu nedenle kiracıya sözleşme başlangıcında imzalatılıyor. Ancak Yargıtay sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor" dedi ve ekledi: "Bu nedenle piyasada tarih alanı ya boş bırakılan ya da kira sözleşmesi tarihinden bir süre sonra düzenlenmiş gibi tahliye taahhütnamesi düzenleniyor. Bu şekilde düzenlenen tahliye taahhütleri altındaki imza kiracıya ait ise geçerli oluyor. Yargıtay çok açık bir şekilde imzaya bakıyor. Yani kişi böyle bir taahhütname vermişse üstünün ve tarihinin sonra doldurulmuş olmasının hukuken belgeyi geçersiz kılma durumu yok."