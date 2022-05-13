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Haberler Ekonomi Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte konut fiyatları da arttı. Konut fiyatlarında yaşanan artış kiralara da yansıdı. Kiracılar ile ev sahipleri son günlerde sıkça karşı karşıya gelirken, kira sözleşmeleriyle ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Kira sözleşmeleri, kiracı ile ev sahipleri arasında yapılan basit bir anlaşma gibi görünse de detayları bilinmezse her iki tarafa da sorun yaşatabiliyor. Peki kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Kira sözleşmesinin olmazsa olmazları neler? İşte detaylar...

13.05.2022 15:04 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:04
Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Ev kiralama sürecinde hem kiracının hem de ev sahibinin sorumlulukları Kira kontratında da detaylı bir şekilde belirtiliyor. Fakat standart kira kontratlarına, ev sahiplerinin özel istekleri doğrultusunda maddeler eklenebiliyor ama bu da belli koşullar neticesinde gerçekleşiyor.

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Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Son zamanlarda ise ev sahipleri evi kiralarken kiracılara 'Tahliye Taahhütnamesi' imzalamaları için zorluyor. Çünkü ev sahibi, hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı tahliye edebilmek ve en hızlı bir şekilde evi boşalttırmak için bu belgeye güveniyor. Ama bu durum pek çok mağduriyet ortaya çıkarıyor.

Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Örneğin Antalya'da yaşayan Zeynep ve Özgür Fırat çifti, oturdukları evi kiralarken ev sahibi tarafından imzalatılmak istenen tahliye taahhütnamesini 'tarih olmadan' imzalamak zorunda kaldı.

Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

Daha sonra ev sahibi tarihi kendi doldurup Fırat çiftini evden çıkarmak istedi. Sözleşmelerini iki ay önce yenilemiş olmalarına rağmen çift, bir anda tahliye kararıyla sarsıldı. Konu mahkemeye taşınsa da bu tarz örneklerin sayısı, son zamanlarda oldukça arttı.

Kira sözleşmesi yaparken bunlara dikkat! Sakın hemen imzalamayın... Herkesi ilgilendiriyor

İMZA ATILDIYSA GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR
Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Tahliye taahhütnamesi kiracıyı hızlıca tahliye edebilmenin bir yolu. Bu nedenle kiracıya sözleşme başlangıcında imzalatılıyor. Ancak Yargıtay sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor" dedi ve ekledi: "Bu nedenle piyasada tarih alanı ya boş bırakılan ya da kira sözleşmesi tarihinden bir süre sonra düzenlenmiş gibi tahliye taahhütnamesi düzenleniyor. Bu şekilde düzenlenen tahliye taahhütleri altındaki imza kiracıya ait ise geçerli oluyor. Yargıtay çok açık bir şekilde imzaya bakıyor. Yani kişi böyle bir taahhütname vermişse üstünün ve tarihinin sonra doldurulmuş olmasının hukuken belgeyi geçersiz kılma durumu yok."

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