4+1 dubleks daire sadece 1 milyon TL! Terası, balkonu, ebeveyn banyolu, 150 m2 lüks konut! Vakıfbank duyurdu! Aylık 120 ay vadeyle ev sahibi olun...
Vakıfbank tarafından satışa sunulan satılık daireler uygun fiyatıyla büyük ilgi çekti. Bu nedenle vatandaşlar ilanları yakından takip ediyor. 4+1 satılık daire fiyatları ve dubleks ev fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte sizin için derlediğimiz uygun fiyatlı ev ilanları...
Banka Gayrimenkulü Konut, İşyeri ve Arsa Alım Kredisi Kampanyası
Kampanyanın Özellikleri
VakıfBank'ın satışa sunduğu bireysel konut, arsa, işyeri niteliğinde olan taşınmazlar için 120 aya varan vadelerle,
Kampanya, VakıfBank'ın satışa sunduğu gayrimenkuller için geçerli olacaktır.
VakıfBank'tan satılık gayrimenkulleri görüntülemek ve teklif vermek için Gayrimenkul Listesi butonuna tıklayınız.
Detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.
**Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler dahildir. Konut Sigortası, DASK prim tutarı konutun lokasyonu ve m² gibi kriterlere göre değişiklik göstermekte olup, Konut Sigorta, DASK ve Kredili Hayat Sigortası maliyet hesaplamasına dahil edilmemiştir. Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır.
*** Banka Gayrimenkulü Konut Kredisi faiz oranından; VakıfBank kredi kartı, ek hesap, otomatik ödeme talimatı, Kredili Hayat Sigortası, Ek Hesap Sigortası, Konut Sigortası, DASK ve mobil/internet bankacılık hizmetlerine ilave olarak Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Türkiye Sigorta Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, VakıfBank Kazandıran Süper Tarife ürünlerinden en az iki tanesi tanımlanan müşterilerimiz yararlanacaktır.