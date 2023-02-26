Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...
Konut kredisinde limitler BDDK kararıyla artırıldı. 5 milyon lira değerinde bir konut alan vatandaş, en düşük oranla kredi çekerse aylık taksiti 74 bin lirayı buluyor. Değeri 1,5 milyon lira olan ikinci el evde ise 1 milyon lira kredinin geri ödemesi aylık yaklaşık 17 bin lira oluyor. Evi olmayan ve gelir şartını sağlayan vatandaşlar düşük faizli yeni konut kampanyasından faydalanabiliyor. İşte detaylar...
26.02.2023 09:39 - Son Güncelleme: 26.02.2023 09:47
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredi limitlerinde değişikliğe gitti. Yeni konut üretimini desteklemek ve orta gelirliler için hazırlanan konut kampanyasını cazip hale getirmek için özellikle sıfır konutta kredi oranları artırıldı.