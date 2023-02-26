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Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

Konut kredisinde limitler BDDK kararıyla artırıldı. 5 milyon lira değerinde bir konut alan vatandaş, en düşük oranla kredi çekerse aylık taksiti 74 bin lirayı buluyor. Değeri 1,5 milyon lira olan ikinci el evde ise 1 milyon lira kredinin geri ödemesi aylık yaklaşık 17 bin lira oluyor. Evi olmayan ve gelir şartını sağlayan vatandaşlar düşük faizli yeni konut kampanyasından faydalanabiliyor. İşte detaylar...

26.02.2023 09:39 - Son Güncelleme: 26.02.2023 09:47
Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredi limitlerinde değişikliğe gitti. Yeni konut üretimini desteklemek ve orta gelirliler için hazırlanan konut kampanyasını cazip hale getirmek için özellikle sıfır konutta kredi oranları artırıldı.

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Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

Daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için yüzde 90 kredi kullanımı sağlanırken, artık bu oran 5 milyon lira ve üzerindeki konutlar için geçerli olacak.

Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

Hürriyet'in haberine göre değeri 10 milyon lira üzerinde olan konutlarda kredi kullanımı yapılamıyordu. Atılan son adımla 10 milyon ile 20 milyon lira arasında olan sıfır konutlarda kredi tutarı yüzde 60-70 olarak belirledi.

Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

İşte en düşük faiz oranları ile örnek ödeme tabloları

Konut kredisinde limitler yükseldi! İşte yeni kredilerle ödeme planı! 5 milyon TL 1,29 faiz...

FAİZ 0.69 TAKSİTLER 3 YIL DESTEKLİ
- Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyası da yürürlüğe girdi.

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