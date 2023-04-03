RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Emlak 3.900 TL peşinle İzmir Tire'de 13.000 TL'ye arsa! Milli Emlak'tan 363.000 TL'ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!

3.900 TL peşinle İzmir Tire'de 13.000 TL'ye arsa! Milli Emlak'tan 363.000 TL'ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!

Milli Emlak tarafından satışa konulan uygun fiyatlı arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Özellikle İzmir Tire'de satışa konulan 13 bin TL'lik arsa için araştırmalar hızlandı. Samsun Atakum, İzmir Tire ve birçok ilde arsa satın alarak prefabrik ev yapma hayali kuranlara en uygun prefabrik ev fiyatlarını ve satılık arsaları derledik. İşte Milli Emlak'tan satılık arsa ilanları...

takvim.com.tr
03.04.2023 17:10 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:10
3.900 TL peşinle İzmir Tire’de 13.000 TL’ye arsa! Milli Emlak’tan 363.000 TL’ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!

İzmir Tire'de satılık arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Milli Emlak tarafından paylaşılan uygun fiyatlı arsa ilanlarını sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3.900 TL peşinle İzmir Tire’de 13.000 TL’ye arsa! Milli Emlak’tan 363.000 TL’ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺13.000,00
Teminat Bedeli ₺3.900,00
Uygun Yüzölçümü 209,31 m²
İhale Tarihi 26/04/2023
İhale Saati 16:00
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://izmir.csb.gov.tr/
Telefon (232) 341 68 00 / 341 65 36
3.900 TL peşinle İzmir Tire’de 13.000 TL’ye arsa! Milli Emlak’tan 363.000 TL’ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!
Taşınmaz No 35260103668
Pafta/Ada/Parsel L19-c-16-c-2/236/4
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 209,31 m²
Hazine Hissesi -
Satılacak Yüzölçümü -
3.900 TL peşinle İzmir Tire’de 13.000 TL’ye arsa! Milli Emlak’tan 363.000 TL’ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺225.000,00
Teminat Bedeli ₺67.500,00
Uygun Yüzölçümü 4.474,83 m²
İhale Tarihi 26/04/2023
İhale Saati 11:30
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://izmir.csb.gov.tr/
Telefon (232) 341 68 00 / 341 65 36
3.900 TL peşinle İzmir Tire’de 13.000 TL’ye arsa! Milli Emlak’tan 363.000 TL’ye bahçeli ev fırsatı! 138.000 TL, 2+1 prefabrik + 225.000 TL arsa!
Taşınmaz No 35260103123
Pafta/Ada/Parsel L19-d-19-c-2/109/2
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 4.474,83 m²
Hazine Hissesi -
Satılacak Yüzölçümü
SON DAKİKA