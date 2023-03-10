27.000 TL'ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir'de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...
Milli Emlak satılık arsa ilanları büyük bir ilgiye takip ediliyor. Satışa konulan oldukça uygun fiyatlı araziler için araştırmalar hızlandı. Mersin, Bolu, İzmir ve birçok ilde bahçeli bir arsa alıp üzerine prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları 100 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar gidiyor. Siz de kendinize uygun prefabrik evi seçerek istediğiniz yere koydurabilirsiniz. İşte Milli Emlak satılık arsa ilanları ve prefabrik ev fiyatları...
10.03.2023 12:21 - Son Güncelleme: 10.03.2023 12:21
Milli Emlak tarafından satılık arsa ilanları büyük ilgi çekti. Boku, Mersin ve birçok ilde satışa sunulan arsalar oldukça uygun fiyatlara satılıyor. İşte Milli emlak satılık arsa fiyatları...