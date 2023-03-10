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Haberler Emlak 27.000 TL'ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir'de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

27.000 TL'ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir'de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

Milli Emlak satılık arsa ilanları büyük bir ilgiye takip ediliyor. Satışa konulan oldukça uygun fiyatlı araziler için araştırmalar hızlandı. Mersin, Bolu, İzmir ve birçok ilde bahçeli bir arsa alıp üzerine prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları 100 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar gidiyor. Siz de kendinize uygun prefabrik evi seçerek istediğiniz yere koydurabilirsiniz. İşte Milli Emlak satılık arsa ilanları ve prefabrik ev fiyatları...

takvim.com.tr
10.03.2023 12:21 - Son Güncelleme: 10.03.2023 12:21
27.000 TL’ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir’de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

Milli Emlak tarafından satılık arsa ilanları büyük ilgi çekti. Boku, Mersin ve birçok ilde satışa sunulan arsalar oldukça uygun fiyatlara satılıyor. İşte Milli emlak satılık arsa fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
27.000 TL’ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir’de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...
BOLU MENGEN 27.500 TL SATILIK ARSA
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺27.500,00
Teminat Bedeli ₺8.250,00
Uygun Yüzölçümü 304,41 m²
İhale Tarihi 22/03/2023
İhale Saati 10:00
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://bolu.csb.gov.tr/
Telefon (374) 215 13 17 / 215 03 24
27.000 TL’ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir’de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...
Taşınmaz No 14060105011
Pafta/Ada/Parsel 10//1506
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 304,41 m²
27.000 TL’ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir’de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

MERSİN ERDEMLİ 163 BİN TL SATILIK ARSA

Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺163.000,00
Teminat Bedeli ₺48.900,00
Uygun Yüzölçümü 404,00 m²
İhale Tarihi 17/03/2023
İhale Saati 11:10
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://mersin.csb.gov.tr/
Telefon (324) 337 42 28 / 337 42 26
27.000 TL’ye SATILIK ARSA! 8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir’de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

NİĞDE BOR 18 BİN TL SATILIK ARSA

Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺18.000,00
Teminat Bedeli ₺4.500,00
Uygun Yüzölçümü 1.527,75 m²
İhale Tarihi 16/03/2023
İhale Saati 15:40
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://nigde.csb.gov.tr/
Telefon (388) 311 70 92
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