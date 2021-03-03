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Kiralarda önemli "vergi" detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Mart ayının gelmesiyle birlikte beyanname hareketliliği yaşanıyor. Konuttan yıllık lira geliri 6 bin 600 liranın altında olanların beyanname vermesi gerekmiyor. Eğer kira geliriniz 6 bin 600 liranın üzerindeyse beyanname vererek vergisini ödemeniz gerekiyor. Bu vergiden istisna tutarı olan 6 bin 600 lira düşüyor. Ayrıca konut kira gelirinden yüzde 15 oranında da götürü gideri düşülebiliyor. Peki götürü gideri göstererek vergi nasıl azaltılabiliyor? İşte cevabı...

03.03.2021 09:08 - Son Güncelleme: 03.03.2021 09:08
Kiralarda önemli vergi detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Belgeli, gerçek giderde ise yüzde 15'lik sınır yok. Belgeli gerçek giderler, yüzde 15'lik sınıra takılmadan vergi matrahını azaltıyor, dolayısıyla ödenecek vergiyi de azaltıyor.

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Kiralarda önemli vergi detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Bazı gider belgelerinin tümü 'gerçek gider' olarak vergi hesabında dikkate alınabiliyor. Ödenen emlak vergisi, kiraya verilen gayrimenkule yönelik onarım masrafları, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik yapılacak dış cephe mantolama masrafları gibi. Bazı giderler ise yıllara yayılarak gider yazılabiliyor. Binanın değerini artıracak nitelikte; kombi harcaması, tesisat döşenmesi gibi harcamaların, gayrimenkulün maliyet bedeline ilave edilerek her yıl yüzde 2 oranında amortisman (yıpranma) gideri hesaplanması gerekiyor.

Kiralarda önemli vergi detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

KİRA GELİRİNDEN DÜŞÜLEN GİDERLER
Hürriyet'in haberine göre son beş yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5'ni kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinin vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.

Kiralarda önemli vergi detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Kiraya verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2020'de ödenen) faizleri gelirden düşülebilir. Kiraya verilen taşınmazla ilgili sigorta giderleri. Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabilir.

Kiralarda önemli vergi detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Konut kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kirada oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dâhil) hesaplamada gider olarak dikkate alınabiliyor.