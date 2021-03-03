Kiralarda önemli "vergi" detayı! Bunu yaparsanız ödeyeceğiniz tutar düşüyor

Mart ayının gelmesiyle birlikte beyanname hareketliliği yaşanıyor. Konuttan yıllık lira geliri 6 bin 600 liranın altında olanların beyanname vermesi gerekmiyor. Eğer kira geliriniz 6 bin 600 liranın üzerindeyse beyanname vererek vergisini ödemeniz gerekiyor. Bu vergiden istisna tutarı olan 6 bin 600 lira düşüyor. Ayrıca konut kira gelirinden yüzde 15 oranında da götürü gideri düşülebiliyor. Peki götürü gideri göstererek vergi nasıl azaltılabiliyor? İşte cevabı...

03.03.2021 09:08 - Son Güncelleme: 03.03.2021 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





