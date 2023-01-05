14.500 TL'ye Karabük Merkez'de İMARLI ARSA! Yemyeşil arazi sahibi olmak isteyene müjde! Milli Emlak'tan tek maaşla arsa sahibi olun!
Milli Emlak tarafından paylaşılan arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Oldukça uygun fiyatlarla ve 8 eşit taksit kolaylığıyla vatandaşlara sunulan araziler için araştırmalar hızlandı. İşte Milli Emlak'tan satılık imarlı arsa ilanları...
05.01.2023 21:45 - Son Güncelleme: 05.01.2023 21:47
Milli Emlak'tan satılık arsa ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte oldukça uygun fiyatlı, imarlı arsa ilanları....
- Taşınmaz No :32030100052
- Pafta / Ada / Parsel :M25A09A1/137/81
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :5 Yıl
- Kiralama Yasal Dayanağı :2886 / 45
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Tarla
- Kiralama Amacı :Tarımsal amaçlı
- Taşınmaz Yüzölçümü :8.620,87 m2
- Hazine Hissesi :8.620,87 m2
- Uygun Toplam Bedel :9.250,00
- Geçici Teminat Bedeli :2.775,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :8.620,87 m2
- İhale Tarihi ve Saati :20.01.2023 11:30
- Taşınmaz No :78010103750
- Pafta / Ada / Parsel :F29-D-04-D-3-A/2068/3
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Tarımsal Niteliği Korunacak Alan
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :3 Yıl
- Kiralama Yasal Dayanağı :2886 / 45
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Ham toprak
- Kiralama Amacı :Tarımsal olarak kullanmak
- Taşınmaz Yüzölçümü :9.404,00 m2
- Hazine Hissesi :9.404,00 m2
- Uygun Toplam Bedel :14.500,00
- Geçici Teminat Bedeli :1.450,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :6.270,47 m2
- İhale Tarihi ve Saati :10.01.2023 11:30
Isparta'nın Atabey ilçesindeki arsa da oldukça dikkat çekti. Daha detaylı bilgilere için Milli emlak internet adresinden ulaşabilirsiniz.