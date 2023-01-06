TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Osmaniye 1.552 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Düziçi, Sumbas, Bahçe, Kadirli, Toprakkale...

250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Osmaniye TOKİ kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini aldı. Osmaniye'de toplam 1.552 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılacak. Peki, TOKİ Osmaniye kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? Osmaniye 1.552 konut kura isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!