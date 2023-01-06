TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Osmaniye 1.552 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Düziçi, Sumbas, Bahçe, Kadirli, Toprakkale...
TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Osmaniye ili var. 6 Ocak Cuma günü Osmaniye ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte 2+1 3+1 Osmaniye 1.552 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
06.01.2023 09:33 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:33
250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Osmaniye TOKİ kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini aldı. Osmaniye'de toplam 1.552 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılacak. Peki, TOKİ Osmaniye kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? Osmaniye 1.552 konut kura isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi dahilinde Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçeleri için kura çekimi saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılacak