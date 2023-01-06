Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

"Benim köyüm Şırnak Gabar Dağı'nın son köyü, eskiden bu dağlarda terör korkusu vardı. Sonra terör korkusu bitti. Eskiden obüs, tank, tüfekler geçerdi, şimdi mazot tankerleri geçiyor bu bizim için çok güzel bir şey. Biz halk olarak bundan çok memnunuz.