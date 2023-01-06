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Gabar Dağı'nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO Gabar Dağı'nda petrol keşfi yaptı. Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural "Eskiden buğday ektiğimiz tarlalarda şu anda mazot çıkıyor" dedi.

06.01.2023 09:17 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:17
Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortalıklığı (TPAO), Şırnak Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gabar Dağı Şehit Esma Çevik-1 Kuyusunda önemli bir petrol keşfi yaptı. Milliyet'te yer alan habere göre, Tesiste kuyulardan günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılırken ileride günlük üretimin 10 bin varil olması hedefleniyor. Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural bölgedeki son gelişmeleri anlattı. Vural şu ifadeleri kullandı:

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Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

"Benim köyüm Şırnak Gabar Dağı'nın son köyü, eskiden bu dağlarda terör korkusu vardı. Sonra terör korkusu bitti. Eskiden obüs, tank, tüfekler geçerdi, şimdi mazot tankerleri geçiyor bu bizim için çok güzel bir şey. Biz halk olarak bundan çok memnunuz.

Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

Petrol bulunmasının ardından arazi değerleri de yükseldi. Bazıları inanmıyor ancak kesinlikte petrol bulundu. Biz 3 yıldır bunun görgü tanığıyız. TPAO ve TPIC elemanlarının nasıl çalıştıklarını görüyoruz.

Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

'BUĞDAY EKTİĞİMİZ TARLALARDAN MAZOT ÇIKIYOR'

Şehit Esma Çevik kuyuları bizim köyde. Eskiden buğday ektiğimiz tarlalarda şu anda mazot çıkıyor. Gençlerimiz Batı'ya mevsimlik işçi olarak gidiyorlardı artık burada gençlerimiz için istihdam yaratacak işler olacak.

Gabar Dağı’nda tarlalardan bile petrol çıkıyor! Bir yeni kuyu daha açıldı

'PETROL DÜNYA STANDARTLARI ÜZERİNDE'

1 yeni kuyumuz daha açıldı. 36 gravite dünya standartları üzerinde ve şu anda Gabar Dağı'ndaki petrol Türkiye'nin en güzel ve en çok veren petrolüdür. Biz bunu teyit ettik.

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