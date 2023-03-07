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Haberler Emlak Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL'ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL'ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Bu durumda devreye Tiny House denen evler girdi! Peki, Tiny House nedir? Bu evler neden bu kadar ilgi görüyor? Bizler bu yazımızda Tiny House konusunu detaylı bir şekilde ele alarak, tüm sorularınızı yanıtlayacağız.

takvim.com.tr
07.03.2023 14:06 - Son Güncelleme: 07.03.2023 14:06
Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL’ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Deprem sonrası yaşanan bu talep artışı sadece prefabrik evleri değil, aynı zamanda Tiny House evlerini de gündeme getirdi.

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Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL’ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Bu evlerin fiyatları mobil olmaları sayesinde karavan olarak bile kullanılabildiği için prefabrik evlere göre daha ucuzdu.

Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL’ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Böylece depremden etkilenenler hem güvenli hem de ekonomik bir çözüm için Tiny House evlere yönelmeye başladılar. Bu nedenle, prefabrik ev fiyatları yükselirken Tiny House fiyatları ise düşüş gösterdi.

Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL’ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Tiny House Evlerin Prefabrik Evlerden Farkları

Tiny House evler, 30 metrekareye kadar küçük boyutlu, işlevsel ve gereksiz alanlar barındırmayan ev modelleridir. Sabit olmalarının yanı sıra tekerlek takılarak mobil özellik kazanabilirler.

Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL’ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!

Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden kişiler tarafından tercih edilirler ve geleneksel evlerde bulunan tüm özellikleri sunarlar.

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