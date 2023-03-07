Deprem sonrası fırsatçılar Prefabrik ev fiyatlarını arttırınca vatandaş ona yöneldi! 95.000 TL'ye Tiny House hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz!
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Bu durumda devreye Tiny House denen evler girdi! Peki, Tiny House nedir? Bu evler neden bu kadar ilgi görüyor? Bizler bu yazımızda Tiny House konusunu detaylı bir şekilde ele alarak, tüm sorularınızı yanıtlayacağız.
07.03.2023 14:06 - Son Güncelleme: 07.03.2023 14:06