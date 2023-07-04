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Haberler Ekonomi Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Kira anlaşmazlıklarında ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olacak. Dava süreci sonra başlayacak. Dava açılsa da üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek. Peki, arabulucuya nasıl gidilecek, görüşmeler ne kadar sürecek? Arabulucuda uzlaşma sağlanamaması durumunda süreç nasıl işleyecek? Gayrimenkulde hangi davalarda arabulucu zorunlu olacak? Takvim.com.tr, kirada arabuluculuk dönemini ayrıntılarıyla sizler için derledi.

Hazal Ateş
takvim.com.tr
04.07.2023 06:56 - Son Güncelleme: 04.07.2023 06:56
Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.

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Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.

Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Örneğin ev sahibi tahliye davası açmak istiyorsa önce arabuluculuk sürecini başlatacak.

Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde ücret alınmayacak. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak.

Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Kira artışına yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla başlarken, kiracı ve ev sahibini arabuluculuk sistemi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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