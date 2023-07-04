Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri

Başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde ücret alınmayacak. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak.

