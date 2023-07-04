Kirada arabuluculuk dönemi! Üst sınır %25’i geçemeyecek: Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? | Yeni sistemin şifreleri
Kira anlaşmazlıklarında ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olacak. Dava süreci sonra başlayacak. Dava açılsa da üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek. Peki, arabulucuya nasıl gidilecek, görüşmeler ne kadar sürecek? Arabulucuda uzlaşma sağlanamaması durumunda süreç nasıl işleyecek? Gayrimenkulde hangi davalarda arabulucu zorunlu olacak? Takvim.com.tr, kirada arabuluculuk dönemini ayrıntılarıyla sizler için derledi.
Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.
Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Örneğin ev sahibi tahliye davası açmak istiyorsa önce arabuluculuk sürecini başlatacak.
Başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde ücret alınmayacak. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak.
Kira artışına yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla başlarken, kiracı ve ev sahibini arabuluculuk sistemi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: