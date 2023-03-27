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Haberler Ekonomi Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan'a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan'a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

BİM, A101, ŞOK aktüel ürünler listesi ay sonuna özel kampanyalarla duyuruldu. Ramazan ayı boyunca birçok gıda ürününde indirim uygulanıyor. İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi.

takvim.com.tr
27.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:42
Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

A101, ŞOK, BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! Züccaciye ürünlerinin yanı sıra Ramazan'a özel gıda indirimler de peş peşe duyuruldu! Salı ve Cuma günleri için hazırlanan aktüel katalog ürünleri belirtilen gün ve tarihlerde mağazalarda satışa çıkıyor. BİM mağazalarında bu Cuma satışa sunulacak olan ürünler arasında Yemek Takımı, Fincan Takımı, Saç Kurutma Makinesi, Çatal-Bıçak-Kaşık takımı yer alıyor. İşte zincir marketlerin aktüel ürünler katalogları...

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Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 629,90 TL

Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

GOKIDY Gurme Menü Seti 34,95 TL

GOKIDY Melisa Bebek ve Ütü Masası Seti 59,95 TL

Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

Philips 58″ 4K Ultra HD Smart LED TV 19.999 TL

Asus ExpertBook Taşınabilir Bilgisayar 12.999 TL

BenQ 23.8″ 5ms Full HD IPS Monitör 2.999 TL

NPO 4K Ultra HD Android TV Box 1.899 TL

Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

Havit Bluetooth Masaüstü Rgb Soundbar 389 TL

Havit Kulaklık 139 TL

Havit Smart 360 1080p Gece Görüşlü IP Kamera 499 TL

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