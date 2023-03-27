Züccaciyede %25 İNDİRİM! BİM, A101, ŞOK 27,28 Mart AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! Ramazan’a özel hurma, kaşar, çay, şarküteri....

A101, ŞOK, BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! Züccaciye ürünlerinin yanı sıra Ramazan'a özel gıda indirimler de peş peşe duyuruldu! Salı ve Cuma günleri için hazırlanan aktüel katalog ürünleri belirtilen gün ve tarihlerde mağazalarda satışa çıkıyor. BİM mağazalarında bu Cuma satışa sunulacak olan ürünler arasında Yemek Takımı, Fincan Takımı, Saç Kurutma Makinesi, Çatal-Bıçak-Kaşık takımı yer alıyor. İşte zincir marketlerin aktüel ürünler katalogları...