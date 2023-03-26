Akbaşoğlu TARİH VERDİ! Memur emeklileri + asgari ücret zammı! 6.000, 8.000,9.500 TL maaş alan emekliye %30 ek... 11.050, 11.900, 10.625 TL 3 HESAP!

Memur emeklilerine zam milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarmasının ardından asgari ücret ve memur emeklilerine zam hakkında araştırmalar hızlandı. Asgari ücret için masada 3 hesap bulunuyor. Memur emeklilerine zam için ise enflasyon farkının dikkate alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu memur zammı için tarih verdi. İşte emekli memur zammı ve tüm merak edilenler...