15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.