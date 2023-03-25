RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT'liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT'liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesi ile ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak" dedi. Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen detayları sizler için derledi.

25.03.2023 22:17 - Son Güncelleme: 25.03.2023 22:18
15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz.

15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.

15,6 milyon emekliye %82 artışlı bayram ikramiyesi! EYT’liler de yararlanacak mı? Bakan Bilgi duyurdu...

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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