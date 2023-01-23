Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

Her ilin de ayrıca bir kendi tarifesi var.

TRAFİK SİGORTASI YOL HARİTASI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor.