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Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni sistemin nasıl olduğu merak ediliyordu. Yeni yılla birlikte değişen trafik sigortasındaki 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 rakamları da getiriliyor. 0 basamağı çok riskli sürücüler grubunu temsil ediyor. Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar İstanbul'da 10 bin lirayı aşıyor. İşte detaylar...

23.01.2023 09:17 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:17
Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

Zorunlu trafik sigortası bir kaza durumunda karşı tarafın zararını, kabahat oranına bağlı olarak ödüyor.

Zorunlu trafik sigortasında rakamlar; sürücü, kaza yapma siciline göre 1'den 7'ye kadar sıralanıyor.

Ancak yeni sistemde mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları da eklenecek.

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Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

YAPTIRMAMANIN CEZASI 436 LİRA

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira.

Tavan fiyatlar sigorta şirketlerince aşılamıyor.

Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

Konu ile ilgili aynı zamanda ekspertiz olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yaşar Uysal'dan bilgi aldık.

YAPTIRMAYANLAR TRAFİKTEN MEN

Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ediliyor ve bir otoparka çekildiği için de ekstra bir masrafı doğuyor.

Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

Her ilin de ayrıca bir kendi tarifesi var.

TRAFİK SİGORTASI YOL HARİTASI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor.

Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!

SIFIR BASAMAĞI ÇOK RİSKLİ SÜRÜCÜLER

Sıfır basamağı 'çok riskli sürücüler' grubunu temsil ediyor. 1 yılda 3'ten fazla kaza yapanlar bu gruba alınıyor ve primleri yüzde 200 artıyor.

1-2-3. basamaktakiler riskli sürücüler oluyor.

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