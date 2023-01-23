Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti! 7 farklı kategoride ödeme çeşitleri! Riskli sürücüye zam!
Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni sistemin nasıl olduğu merak ediliyordu. Yeni yılla birlikte değişen trafik sigortasındaki 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 rakamları da getiriliyor. 0 basamağı çok riskli sürücüler grubunu temsil ediyor. Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar İstanbul'da 10 bin lirayı aşıyor. İşte detaylar...
23.01.2023 09:17 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:17
Zorunlu trafik sigortası bir kaza durumunda karşı tarafın zararını, kabahat oranına bağlı olarak ödüyor.
Zorunlu trafik sigortasında rakamlar; sürücü, kaza yapma siciline göre 1'den 7'ye kadar sıralanıyor.
Ancak yeni sistemde mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları da eklenecek.
Konu ile ilgili aynı zamanda ekspertiz olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yaşar Uysal'dan bilgi aldık.
YAPTIRMAYANLAR TRAFİKTEN MEN
Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ediliyor ve bir otoparka çekildiği için de ekstra bir masrafı doğuyor.