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Haberler Ekonomi EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

Tarihi yapılandırma paketi için gözler bugünkü Kabine toplantısına çevrilirken, EYT'lilere de fırsat kapısı açılıyor. EYT'liler yapılandırma ile prim borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. İhya için yapılacak ödeme de büyük oranda düşecek&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
23.01.2023 06:54 - Son Güncelleme: 23.01.2023 06:54
EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi vatandaşa, reel sektöre nefes aldıracak. Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, paket EYT'lilere de fırsat kapısı açacak.

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EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

Prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenlerin yüzü gülecek.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

Prim borcunu yapılandırma ve ihya için ödenecek tutarda önemli bir düşüş olacak.

EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

İşte yapılandırma düzenlemesinin EYT'lilere sağlaması beklenen kolaylıklar…

EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?

Bağ-Kur prim borcu olanlar hangi imkanları elde edecek?
Bu borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek.

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