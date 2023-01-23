EYT’liye hesaplı emeklilik! Ödeme ne kadar düşecek? Kredi kolaylığı kimlere gelebilir? Borç sildirmek hangi imkanı sağlıyor?
Tarihi yapılandırma paketi için gözler bugünkü Kabine toplantısına çevrilirken, EYT'lilere de fırsat kapısı açılıyor. EYT'liler yapılandırma ile prim borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. İhya için yapılacak ödeme de büyük oranda düşecek…
23.01.2023 06:54 - Son Güncelleme: 23.01.2023 06:54
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi vatandaşa, reel sektöre nefes aldıracak. Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, paket EYT'lilere de fırsat kapısı açacak.