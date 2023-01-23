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Haberler Ekonomi EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlarken, memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı ödenecek. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
23.01.2023 09:31
EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

Emeklilerin Ocak ayı kazanımları ek iyileştirmelerle büyüdü. Zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Şimdi de ödemeler için kollar sıvandı.

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EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

TAKVİM NASIL İLERLİYOR?
SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri sürüyor. Ödemeler 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaş ödeme süreci bu hafta başlayacak.

EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

Başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre ayın 25'i ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesabında görülecek.

EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

İKİ AYRI ÖDEME OLACAK
Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi göründü. Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak.

EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.

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