EMEKLİYE ZAM FARKI! SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldı şimdi sıra memur emeklilerinde! Kimler iki ayrı ödeme alacak? Yüzde 30 zam ve ek gösterge...

Emeklilerin Ocak ayı kazanımları ek iyileştirmelerle büyüdü. Zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Şimdi de ödemeler için kollar sıvandı.