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Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim. Stajların da ciddi anlamda etkilendiğini söylemek mümkün. 30 Kasım'dan itibaren stajlar başlıyor. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor.

30.11.2020 08:50 - Son Güncelleme: 30.11.2020 08:50
Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

Milliyet'in haberine göre; Kovid-19 salgını hayatımızı pek çok yönden olumsuz etkiliyor. Kış aylarına girdiğimiz süreçte virüse yakalananların sayısındaki artış ve hastalığın bulaşması açısından iş yerlerinin taşıdığı risk, gün geçtikçe daha sıkı önlemlerin alınmasına yol açıyor. Salgından en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim. Bu bakımdan, mesleki eğitim faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan stajların ciddi anlamda etkilendiğini söylemek mümkün.

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Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

Resmi ve özel örgün eğitim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin açıklanmasının ardından işletmelerde beceri eğitim kapsamında gerçekleştirilen stajlar konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusu akıllara geldi.

Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

Üstelik bu konu, sadece Millî Eğitim Bakanlığını değil, aynı zamanda staj sözleşmelerini yapmış ve/ veya yapacak olan öğrenciler ve aileleri ile stajyer çalıştırma zorunluluğu olan işletmeleri de ilgilendiriyor.

Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

30 Kasım'da başlıyor
Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören, işletmelerde mesleki eğitim/ staj sözleşmesi bulunan ve işletmelerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile 12.sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim veya staj uygulamalarına 30.11.2020 tarihinden itibaren devam edilebilecek.

Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?

Ancak staj uygulamalarına devam edilebilmesi bazı koşullara bağlanmış durumda.

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