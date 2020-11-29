İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu fiyatları gören kaçtı

Sürekli insanlar bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır" dedi.