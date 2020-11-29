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İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu fiyatları gören kaçtı

Son dakika haberine göre; Eskişehir'de pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının tavan yaptığı günlerde araç almaktan kaçınıyor.

29.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 29.11.2020 17:11
İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatı gören kaçtı

Eskişehir'de pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının tavan yaptığı günlerde araç almaktan kaçınıyor.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatı gören kaçtı

İkinci el araba fiyatlarının deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı. Artan vaka sayıları ve kısıtlamalar araba pazarına da yansıdı. Yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş döndü.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatı gören kaçtı

Aracını satmak için pazara gelen Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve araç alıp satanlara bağladı.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatı gören kaçtı

Araç satıcısı Gökhan Söğütoğlu ise, "Benim arabam daha çok eder kısır döngüsü" olduğu için yüksek olduğunu söyledi. Söğütoğlu, "Biraz pazarı dolaştım, geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatı gören kaçtı

Sürekli insanlar bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır" dedi.

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