İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu fiyatları gören kaçtı
Son dakika haberine göre; Eskişehir'de pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının tavan yaptığı günlerde araç almaktan kaçınıyor.
29.11.2020 17:11
- Son Güncelleme: 29.11.2020 17:11
Sürekli insanlar bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır" dedi.
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