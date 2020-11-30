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Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede
Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede
Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı. Puanlama 5 üzerinden yapıldı. Peki Avrupa'nın en iyi havalimanları hangileri? Listeye Türkiye'den hangi havalimanı girdi? İşte detaylar.
30.11.2020 09:42
- Son Güncelleme: 30.11.2020 09:42
Bestbybus Avrupa'nın en iyi havalimanlarını açıkladı. Hürriyet'in haberine göre 5 üzerinden yapılan puanlamada Türkiye'den tek bir yer listeye girdi.
Santorini Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 1.8 ★
Kos Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.0 ★
Kandiye Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.1 ★
Bordeaux-Mérignac Havaalanı (Fransa)
Puanı: 2.2 ★
Berlin-Schönefeld Havaalanı (Almanya)
Puanı: 2.2 ★
Paris Beauvais Tillé Havaalanı (Fransa)
Puanı: 2.3 ★
Londra Luton Havaalanı (İngiltere)
Puanı: 2.4 ★
Split Havaalanı (Hırvatistan)
Puanı: 2.4 ★
Korfu Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.5 ★
Berlin-Tegel Havaalanı (Almanya)
Puanı: 2.5 ★
Treviso-Sant'Angelo Havaalanı (İtalya)
Puanı: 2.5 ★
Nantes Atlantique Havaalanı (Fransa)
Puanı: 2.6 ★