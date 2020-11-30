Haberler Galeri Ekonomi Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı. Puanlama 5 üzerinden yapıldı. Peki Avrupa'nın en iyi havalimanları hangileri? Listeye Türkiye'den hangi havalimanı girdi? İşte detaylar.

30.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:42
Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Bestbybus Avrupa'nın en iyi havalimanlarını açıkladı. Hürriyet'in haberine göre 5 üzerinden yapılan puanlamada Türkiye'den tek bir yer listeye girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Santorini Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 1.8 ★

Kos Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.0 ★

Kandiye Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.1 ★

Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Bordeaux-Mérignac Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.2 ★

Berlin-Schönefeld Havaalanı (Almanya)

Puanı: 2.2 ★

Paris Beauvais Tillé Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.3 ★

Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Londra Luton Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 2.4 ★

Split Havaalanı (Hırvatistan)

Puanı: 2.4 ★

Korfu Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.5 ★

Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Berlin-Tegel Havaalanı (Almanya)

Puanı: 2.5 ★

Treviso-Sant'Angelo Havaalanı (İtalya)

Puanı: 2.5 ★

Nantes Atlantique Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.6 ★

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?
Zorunlu stajlar ne zaman başlıyor? Zorunlu stajlarda ne kadar ödeme yapılıyor?