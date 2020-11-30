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Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir havalimanı da listede

Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı. Puanlama 5 üzerinden yapıldı. Peki Avrupa'nın en iyi havalimanları hangileri? Listeye Türkiye'den hangi havalimanı girdi? İşte detaylar.

30.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





