Zorunlu oldu: 17 bin TL hesaplara aktarılıyor! 4 aylık maaşınız peşin ödenecek! Çalışan, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor!

Çalışanları ilgilendiren açıklama geldi. 4 aylık maaşınızı alabilirsiniz. İşveren bu kurala uymak zorunda kalıyor. Bilindiği üzere işveren çalışanlara eşit davranmalıdır. "Eşitlik İlkesi" en temel anlamda Anayasa'mızda "Herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükümleri ile kurala bağlanmış durumda. Eğer işveren eşitlik ilkesine aykırı davranırsa cezai yaptırımla karşılaşıyor. Bu kapsamda işveren için çalışana 4 aylık maaşı kadar tazminat ödeme yükümlülüğü doğuyor. İşte konu hakkında detaylar!