Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

Her yıl KPSS'ye giren milyonlarca kişi memur olma hayali kuruyor. Bir devlet kurumunda çalışarak hem ülkeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, hem de iş garantileri olsun istiyor. 2020 yılında kamuya yeni alınacak personel sayısı açıklandı. Buna göre önümüzdeki yıl kamuya 60 bin kişi alınacak. En çok alımı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Peki hangi kurum kaç kişi alacak? İşte detaylar...

01.12.2019 08:56 - Son Güncelleme: 01.12.2019 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





