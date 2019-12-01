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Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

Her yıl KPSS'ye giren milyonlarca kişi memur olma hayali kuruyor. Bir devlet kurumunda çalışarak hem ülkeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, hem de iş garantileri olsun istiyor. 2020 yılında kamuya yeni alınacak personel sayısı açıklandı. Buna göre önümüzdeki yıl kamuya 60 bin kişi alınacak. En çok alımı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Peki hangi kurum kaç kişi alacak? İşte detaylar...

01.12.2019 08:56 - Son Güncelleme: 01.12.2019 08:56
Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

2020'de kamu 60 bin yeni personel alacak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısına da yer verildi.

Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

2020'de kamuya personel alımında sınırlandırma olacak. Cumhurbaşkanlığı Programına göre, 2020 yılında kamuya personel girişinin 60 bin ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

2020 bütçesi hazırlanırken de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da gelecek yıl kamuya alınacak yeni personel sayısına değinerek, "2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır" demişti.

Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

KAMUNUN ALIMI AZALIYOR
Hürriyet'in haberine göre 2019 yılında da kamuya memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere toplam en fazla 60 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Memur olmak isteyen on binlerce kişiye müjde! 2020’de kamuya 60 bin personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak?

Ancak oluşan ihtiyaç nedeniyle bu rakamın üzerinde personel alımı yapıldı; özellikle de sağlık çalışanı ve öğretmen açığı nedeniyle. Görüne o ki, son yıllarda kamu, personel alımına sınırlama getiriyor.

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