Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği fiyatları 2021-2022! Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması her yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanıyor. 2021 yılında da uygulamanın Aralık ayında başlayacağı biliniyorduu. 1 Aralık itibariyle de Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar? Kış lastiği fiyatları ne kadar 2021-2022? soruları da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Uygulama şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. İşte detaylar...