Zonguldak 1.650 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Merkez, Gökçebey... TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

TOKİ KURA ÇEKİMİ ZONGULDAK VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 4 Aralık bugün Konya ve Zonguldak'ta çekiliş gerçekleşiyor