Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’tan uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri! Dolar, altın çakıldı! Kredi hesaplama oranları tepetaklak oldu!

Düşen faiz oranlarının ardından birçok bankacılık ürün ve hizmetlerinde de düşük faiz uygulamaları görülmeye başladı. Özellikle artan konut fiyatları karşısında hem piyasaları canlandırmak hem de vatandaşlara destek olmak için kamu banklarından ilgili krediler için gelecek yılda yeni faiz indirimlerinin de gelmesi bekleniyor.

