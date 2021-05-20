Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranları göklerde! 20 Mayıs kredi faiz oranları son dakika güncellendi!

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranları peş peşe açıklandı. Kredi çekecek olan herkes en uygun şartlarda nakit gereksinimini karşılamak istiyor. Bankalar kredi faizlerini uzun müddet düşük seviyede yakaladı. Pandeminin de tesiriyle kredi kullanım oranları fazlaca arttı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını bankaların sağladığı krediler aracılığı ile karşıladı. 2021 kredi faiz oranları yükseliş eğiliminde olsa da vatandaşların krediye olan talebi sürüyor. İşte kredi kulanacaklar için tüketici, ihtiyaç, konut kredilerinde en güncel faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

20.05.2021 08:35 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





