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SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok açık olan meslekler

Türkiye İş Kurumu, sektörlerde yükseköğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektör raporlarına göre imalat sektöründe 3 bin 798 açık iş için yükseköğrenim şartı bulunurken, bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor.

19.05.2021 08:50 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:06
SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok aranan meslek

İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektörler raporlarına göre imalat sektöründe yükseköğretim mezunlarına yönelik 3 bin 798 kişilik açık iş tespit edildi.

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SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok aranan meslek

Hürriyet'in haberine göre; bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor. 477 endüstri mühendisi, 426 yazılım mühendisi, 391 grafiker, 346 ithalat-ihracat sorumlusu aranıyor. Bilgisayar mühendisliğinde de 107 açık iş pozisyonu bulunuyor.

SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok aranan meslek

Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüksek öğrenim şartı aranan bin 841 açık iş olduğu görüldü. Bu işlerden 344'ü yazılım geliştiriciliği için olurken, 315'i ise bilgisayar mühendisliği alanında oldu.

SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok aranan meslek

Bilgisayar mühendisliğini sırasıyla 178 bilgisayar ağ veri tabanı elemanı, 80 elektrik-elektronik mühendisi, 73 yazılımı ve veri tabanı uzmanı izledi.

SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok aranan meslek

Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında, yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında başta insan kaynakları uzmanlığı geliyor. Türkiye çapında bu alanda 142 çalışan aranıyor. İkinci sırada 36 kişilik açık işle garsonluk gelirken, üçüncü sırada 19 kişilik açık işle gıda mühendisliği geliyor.