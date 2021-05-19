SON DAKİKA: İş arayanlar dikkat! En çok açık olan meslekler
Türkiye İş Kurumu, sektörlerde yükseköğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektör raporlarına göre imalat sektöründe 3 bin 798 açık iş için yükseköğrenim şartı bulunurken, bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor.
19.05.2021 08:50
- Son Güncelleme: 19.05.2021 09:06
Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında, yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında başta insan kaynakları uzmanlığı geliyor. Türkiye çapında bu alanda 142 çalışan aranıyor. İkinci sırada 36 kişilik açık işle garsonluk gelirken, üçüncü sırada 19 kişilik açık işle gıda mühendisliği geliyor.