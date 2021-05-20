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KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

Tek tek detaylar açıklandı. Milyonları ilgilendiriyor. KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuruları sürüyor. KOSGEB'in resmi sayfasından yapılan açıklamada, destek başvurularının 21 Mayıs'ta sona ereceği kaydedilirken, sonuçların 17 Haziran'da ilan edileceği kaydedildi. Kurumdan alınacak olan destekler; "T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'' olan Kosgeb tarafından sermayesi olmayan, işyeri açmak isteyen girişimcilere geri ödemesiz hibe ve maddi desteklerdir. Girişimcileri destekleme programında faydalanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır.

20.05.2021 08:36 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:36
KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1990 yıllarından bu yana küçük ve orta ölçekli işletmelere karşılıksız yardımda bulunan ve kendi işini kurmak ve işyerini açmak isteyenlere sahip çıkan kurumun ismi de ve kısaca Kosgeb olarak yazılır. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla kurulmuş ve girişimci ruha devlet eliyle katkı sunan girişimci ve esnafları destekleyen kurumdur. Online Kayıt İşlemlerini bireysel ve Şirket İşlem Yetkilisi olarak iki ayrı seçenek üzerinden gerçekleştirilmekte olup, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için ve işlemlere başlayabilmek için şahsınıza ait elektronik imza, e-devlet hesabı veya mobil imza sahibi olmanız gerekmektedir. Başvurular tamamlandıktan sonra E-tebligat Hesabınızı aktif olarak kullanabilmek mümkün olacaktır.

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KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu" alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.

KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

Online başvuru dışında KOSGEB'e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? Son gün uyarısı! İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

- Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge