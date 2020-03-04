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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank promosyon tarihleri... 2020 Emekli promosyonu ne zaman verilecek?

2020 emekli promosyonu için gözler bankalara çevrildi. Emekli promosyonu ne zaman verilecek sorusu 13 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 2017 Mart ayında promosyon ödemesi alan emekliler, bu yıl itibariyle de ödeme alma hakkı kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol sonrası emeklilere promosyon rakamları açıklandı. 1500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ikramiyesi ödenecek. 1500-2500 TL arasında maaş alan emeklilere ise 625 TL ödeme yapılacak. Böylelikle promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte yanıtı…

04.03.2020 15:53 - Son Güncelleme: 04.03.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





