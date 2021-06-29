Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları! Sıfır faizli konut kredisi veren banka var mı?
Sıfır faizli konut kredisi veren banka var mı? Konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, faiz oranları nedeniyle bu hayallerini erteleyebiliyor. Sıfır faiz veya düşük faiz seçenekleriyle konut kredisi almak isteyenler de arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları haberimizde!
29.06.2021 12:35
- Son Güncelleme: 29.06.2021 12:35
Konut kredisi faiz oranları kredi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sıfır faizli konut kredisi veren banka var mı sorusuna yanıt aranıyor ve kamu bankalarının sunduğu kredi faiz oranları sorgulanıyor. Özellikle emeklilere düşük faizli konut kredisi imkanı sağlanıyor.
SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ VAR MI?
SSK emeklilerine ev kredisinde pek çok imkân sağlanırken, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları faizsiz konut kredisi vermemektedir.
Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank'tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;
Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.
Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması
Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,
Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.