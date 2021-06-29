Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları! Sıfır faizli konut kredisi veren banka var mı?

Sıfır faizli konut kredisi veren banka var mı? Konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, faiz oranları nedeniyle bu hayallerini erteleyebiliyor. Sıfır faiz veya düşük faiz seçenekleriyle konut kredisi almak isteyenler de arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları haberimizde!

29.06.2021 12:35 - Son Güncelleme: 29.06.2021 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





