101 binden fazla acil işçi aranıyor! 464 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu! Kasiyer, garson, satış danışmanı...

İş arayışı olan vatandaşlar için kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyuran İŞKUR Haziran sonu ilanlarını internet sitesi üzerinden paylaştı. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak olmasından dolayı özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel sayısı 101 binden fazla olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapıldığını öğrenmek istiyor.

28.06.2021 17:23 - Son Güncelleme: 28.06.2021 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





