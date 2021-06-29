2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak?
2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak sorusuna memurlar yanıt arıyor. 2021 Temmuz ayı maaş zamlarıyla milyonlarca memur maaş alabilecek. ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı enflasyon oranlarıyla birlikte alınacak zam da belli oluyor. Enflasyon tahminlerine göre memurların ne kadar maaş alacağına ilişkin bilgiler!
Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı 2021 Temmuz ayı maaş zamları öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlara her yıl belirli dönemlerde yapılan maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli faktör enflasyon verileri oluyor. Gözler TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı maaş zammına çevrildi. İşte memurlar için maaş zammı tahminleri!
MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emeklilerin beklediği zam oranlarının Temmuz ayının ilk haftasında açıklanması planlanıyor. TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri açıklanması bekleniyor. Her ayın 5'inde açıklanan enflasyon oranlarına göre Temmuz ayı memur maaşları zam miktarı belirlenecek. Memurlar ile birlikte emekli vatandaşların da maaşları yükselecek.