2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak sorusuna memurlar yanıt arıyor. 2021 Temmuz ayı maaş zamlarıyla milyonlarca memur maaş alabilecek. ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı enflasyon oranlarıyla birlikte alınacak zam da belli oluyor. Enflasyon tahminlerine göre memurların ne kadar maaş alacağına ilişkin bilgiler!

29.06.2021 12:32 - Son Güncelleme: 29.06.2021 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





