Ziraat, Halkbank, Vakıfbank asgari Promosyon LİSTESİ değişti! Emekliye taban 5.000 TL ödeme! SGK imzaladı

Emekli promosyon miktarları hakkında aramalar hız kazandı. SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncellediğini duyurdu. Buna göre maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara en az 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? İşte özel ve kamu bankalarının güncel promosyon listesi!