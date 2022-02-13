Ziraat, Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti'den görülmemiş oranlar! 5.000-10.000 ve 55.000 TL veriliyor! Makas kapanıyor! Emekliler zil takıp oynuyor

Garanti BBVA Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA emeklilere özel ihtiyaç kredisi ile ihtiyaç sahibi emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Garanti Mobil veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu yapanlar ayrıca şubelere de gitmek zorunda kalmadan emeklilere özel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek. %2,29'dan başlayan faiz oranları ve cazip ödeme planları ile emeklinin maaşına ek finansman desteğinden yararlanması sağlanıyor.