Ziraat, Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti'den görülmemiş oranlar! 5.000-10.000 ve 55.000 TL veriliyor! Makas kapanıyor! Emekliler zil takıp oynuyor
Emekli olanların cebini rahatlatacak duyuru geldi. Emekli maaşına ek destek arayanlar için bankalar harekete geçti. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların dilediği oranda krediyi rahatça alması sağlanacak. Özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için emeklilerin nakit desteği arayışının artmasına yönelik Türkiye'de bankacılık sektöründe etkinlik gösteren 5 banka arka arkaya açıklamalarını yapmış oldular. İşte emeklilere özel cazip oranlar sunan o bankalar ve emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyaları
Garanti BBVA Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi
Garanti BBVA emeklilere özel ihtiyaç kredisi ile ihtiyaç sahibi emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Garanti Mobil veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu yapanlar ayrıca şubelere de gitmek zorunda kalmadan emeklilere özel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek. %2,29'dan başlayan faiz oranları ve cazip ödeme planları ile emeklinin maaşına ek finansman desteğinden yararlanması sağlanıyor.
TEB Emekliye Özel Kredi
TEB'in emekli müşterilerine özel ayrıcalıklı hizmetleri ve finansman destekleri devam ediyor. Maaşını TEB'den alan veya TEB'e taşıyan emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında %1,83'ten başlayan faiz oranları ve 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi
Emekliye özel fırsatlar denince akla ilk gelen Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile nakit sıkıntısı çekenlere ayrıcalıklı destekler sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara özel Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredi veren Ziraat, 36 ay vade seçeneği sayesinde de kolay bir geri ödeme fırsatı sağlamaktadır.