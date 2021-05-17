Ziraat Bankası'nın son ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor.