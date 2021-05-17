Vatandaşı mest etti! BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour son dakika yeni düzenleme! Marketler ile ilgili flaş karar!
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Başkan Ömer Düzgün, imzasıyla Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği görüşünde itiraz ve önerileri şöyle sıralandı: "Alışveriş merkezlerinde yer alan marketlerin kapsam dışında bırakılması, var olan cazibe avantajını katlayarak sektörde haksız rekabete yol açacak. Büyük sermayelere sahip ulusal zincirler ve discount zincirler ile rekabet etmekte zorlanan yerli zincirlere güç kazandırmak adına 'yerel zincir' tanımı yapılmalıdır. Nüfusu 2 binden fazla olan ilçelerde zincir market açılabilme kriteri, 5 bin nüfus olarak düzenlenmeli.
Marketler ile ilgili flaş karar! Vatandaşın yüzü güldü! BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour son dakika yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin tarafların görüşlerini göndermesi tamamlandı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) nüfusu 5 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamasını, geçen yıl cirosu 50 milyar TL'ye ulaşan özel marka (private label) ürünlerin market satışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını, tüketicide ucuz algısı yaratan gramaj oyunlarına son verilmesi için ambalajların farklılaştırılması şartı getirilmesini önerdi.
Perakende sektörünün belki de en önemli ve ortak sorunlarından bir tanesi KDV oranlarındaki giriş ve çıkış tutarsızlıklarıdır. Sebze-meyve, kırmızı et, kuruyemiş, bakliyat, zeytin ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri, üreticiden mağazalarımıza yüzde 1 KDV oranı ile alınırken, yüzde 8 KDV oranı ile satışının yapılması hem firmalarımızın hem tüketicinin mağduriyetine yol açmaktadır. Tüketicinin alım gücünü artırmak için yüzde 1 ile giriş yapan ürünün yüzde 1 ile satışının yapılabilmesini arzu ediyoruz."
GRAMAJ OYUNU SON BULSUN
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre üretici firmaların, özellikle indirim marketleri ve ulusal market zincirlerinin baskısından kurtulmak için, aynı marka ürüne farklı gramajlar yaparak, pazarda yer almaya çalıştığını ifade eden Ömer Düzgün, "Örneğin indirim marketlerinde 630 gram olarak satılan çikolata kreması, yerel zincirlerde 750 gramla yüzde 10-15 daha ucuza satılmakta. Bu örnekler deterjan, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, gazlı içecek gibi birçok ürün ve kategoride görülmektedir" dedi.