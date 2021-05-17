Kadınlar ve erkekler 56-57-58 ve 61 yaşında... Sigortalılık süresi, prim ödeme yaş şartı!
Yüz binlerce kişi tarafından merak edilen merak edilen ne zaman emekli olurum suali en çok araştırılan ve incelenen mevzular arasında yer almaya başladı. Her bir müessese tarafından değişik koşullar gerektiren emeklilik mevzusunu, erken emeklilik hayalini kuranların neler yapması gerektiğini ve erken emekli olunabilecek işleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.
SGK web sitesi üzerinden veya şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Çalışma yaşamında yer alan yurttaşların emeklilik sürecine ait ayrıntılar, ilk işe başlama tarihleri, doğum tarihleri, sigortalılık süreci, kaç yaşında oldukları, askerlik ve doğum borçlanmaları ile değişiyor.
10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?
Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz
14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.