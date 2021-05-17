Kadınlar ve erkekler 56-57-58 ve 61 yaşında... Sigortalılık süresi, prim ödeme yaş şartı!

Yüz binlerce kişi tarafından merak edilen merak edilen ne zaman emekli olurum suali en çok araştırılan ve incelenen mevzular arasında yer almaya başladı. Her bir müessese tarafından değişik koşullar gerektiren emeklilik mevzusunu, erken emeklilik hayalini kuranların neler yapması gerektiğini ve erken emekli olunabilecek işleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

17.05.2021 08:13 - Son Güncelleme: 26.05.2021 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





