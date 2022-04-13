Ziraat Bankası’ndna gençlere ve kadınlara özel 10 yıl vadeli ucuz kredi! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca faiz desteği sağlanacak...

Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve /veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak kadınlara verilecek. 18 yaşını tamamlamış olmak, asgari 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak, üniversite/belediye/özel sektör tarafından verilen yatırım/kredi konusu ile ilgili eğitimleri başarıyla tamamlamış olma koşulu aranıyor. Bu kredide de yüzde 100 faiz desteği bulunuyor.

Altın Kovan Kredisi'nde çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi kullanacaklarda ise arıcılık yapması veya daha önce bu faaliyette bulunması, kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığının asgari 50 adet ve üzerine çıkarmak ve tarımsal faaliyetin bulunduğu yerde ikamet etmek özellikleri aranıyor.