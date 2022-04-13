Ziraat Bankası'ndna gençlere ve kadınlara özel 10 yıl vadeli ucuz kredi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca faiz desteği sağlanacak...
Ziraat Bankası'nın, yeni tarım bankacılığı stratejisinin açıkladığı toplantıda, uygulamaya yeni konulan Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi tanıtıldı. Genç Çiftçi Kredisi kapsamında, tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve /veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak gençlere verilecek. Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve /veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.
Son dakika haberi... Ziraat Bankası'nın, yeni tarım bankacılığı stratejisinin açıkladığı toplantıda, uygulamaya yeni konulan Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi tanıtıldı.
Genç Çiftçi Kredisi kapsamında, tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve /veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak gençlere verilecek.
Kredi,18-41 yaş arasında olanların ve hisselerinin asgari yüzde 51'i belirlenen şartları sağlayan ortaklara ait olan şirketlerin kullanımına sunuluyor. Ziraat/veterinerlik fakültesi, tarımla ilgili yüksekokul/lise mezunu olmak veya asgari lise mezunu olmak kaydıyla üretim/yatırım konusuyla ilgili mesleki eğitim kurs seminere katılıp başarı ile tamamlamış olmak da aranan kriterlerin başında geliyor. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar, işletme kredilerinde ise hayvancılıkta 18 ay, bitkisel üretimde 12 ay azami vade bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında konu ve yatırım bazında yüzde 100 faiz desteği oluyor.
Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve /veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak kadınlara verilecek. 18 yaşını tamamlamış olmak, asgari 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak, üniversite/belediye/özel sektör tarafından verilen yatırım/kredi konusu ile ilgili eğitimleri başarıyla tamamlamış olma koşulu aranıyor. Bu kredide de yüzde 100 faiz desteği bulunuyor.
Altın Kovan Kredisi'nde çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi kullanacaklarda ise arıcılık yapması veya daha önce bu faaliyette bulunması, kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığının asgari 50 adet ve üzerine çıkarmak ve tarımsal faaliyetin bulunduğu yerde ikamet etmek özellikleri aranıyor.
Yatırım kredilerinde 12 aya kadar anapara ödemesiz, toplam 60 aya kadar, işletme kredilerinde ise 18 aya kadar azami vade bulunuyor. Söz konusu bu kredide Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yüzde 70'e varan faiz desteği bulunuyor.
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi kapsamında 7 milyon 500 bin TL azami kredi limiti ve 84 ay azami vade bulunuyor. Bu kapsamda kullandırılan kredilerde öz kaynak katkısı aranmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yurt içinde üretilen makineler için yüzde 100, bunun dışındaki makinelerde yüzde 75 faiz desteği sağlanıyor.
Üreten Kooperatif Kredisi'nde ise tarım ürünlerinden katma değerli ürünlere geçişe destek verilmesi, tarladaki ürününü veya işlenmiş tarımsal ürününü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi amacıyla kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.
Krediden yararlanacaklarda asgari 30 ortağı bulunan, 1163 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı kooperatifler, kendisi adına üretim yapması ve/veya ortaklarının/üyelerinin ürettiği ürünlerin işlenmesi, pazarlanması konusunda faaliyetinin bulunması gibi özellikler aranıyor. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar, işletme kredilerinde 36 aya kadar azami vade bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yüzde 50 faiz desteği sunuluyor.
Söz konusu 5 kredinin uygulama süresi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.
Uygulama süresi 31 Aralık 2022 olarak belirlenen Tarım Transfer Kredisi kapsamında ise gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkan verilmesini teminen, diğer bankalar nezdinde kullandıkları tarım kredilerinin Ziraat Bankasına transfer edilmesine yönelik 500 bin TL'ye kadar 60 ay azami vadeli yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi sabit faizli olarak kullandırılacak.
Bu krediden yararlanacaklarda tarımsal faaliyetlerini tam kapasite ile sürdürmek, kendisinin ve içinde yer aldığı risk grubunun diğer bankalarda tarımsal faaliyetlerinin finansmanı için 31 Mart 2022 tarihine kadar kullandığı canlı kredi riski bulunmak başta olmak üzere bazı özelliklere bakılıyor.
Ziraat Bankası bazı kredi ürünlerinde de yenilemeye gitti. Buna göre, Küçük Ekipman Kredisi'nin limiti 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. Azami vade ise 48 aydan 60 aya uzatıldı. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında kredi limiti 150 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi ve uygulama süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.