10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

2-HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.