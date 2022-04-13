RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan yüksek zammın ardından ikramiyelerde de artış beklentisi oldu. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İki maaş alan ikramiye alacak mı? İkramiye zammı ne kadar? İşte detaylar&hellip;

13.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:05
10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

Asgari ücretliye, memur ve emekliye yapılan yüksek tutarlı zamların ardından ikramiye tutarlarında da bu yıl, geçen yıl olduğu gibi artış beklentisi oluştu. Milyonların beklediği müjdeli haberin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Enflasyon ve asgari ücret zammına göre yapılan hesapla ikramiyenin 1500-2000 lira arasında olacağı öngörülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

1-İKRAMİYE ZAMMI NE KADAR?
nflasyon ve ve asgari ücrete yapılan zamma göre olası artışların yüzde 30-50 civarında olması bekleniyor. Bu yolla 400-900 lira arasında artış olabileceği hesaplanıyor.

10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

2-HESABA NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.

10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

3-HER YIL ARTIŞ OLACAK MI?
Emekli ikramiyelerinde artışla ilgili yapılacak düzenlemeyle bundan sonra artışların olup olmayacağı belirlenecek. Genel beklenti ikramiyelerin her yıl enflasyon oranında ya da yeniden değerleme oranında artırılması yönünde.

10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...

4-İKRAMİYEYİ KİMLER ALIYOR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

SON DAKİKA