10 soruda bayram ikramiyesi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye zammı ne kadar? Emekli, dul ve yetimler...
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan yüksek zammın ardından ikramiyelerde de artış beklentisi oldu. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İki maaş alan ikramiye alacak mı? İkramiye zammı ne kadar? İşte detaylar…
Asgari ücretliye, memur ve emekliye yapılan yüksek tutarlı zamların ardından ikramiye tutarlarında da bu yıl, geçen yıl olduğu gibi artış beklentisi oluştu. Milyonların beklediği müjdeli haberin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Enflasyon ve asgari ücret zammına göre yapılan hesapla ikramiyenin 1500-2000 lira arasında olacağı öngörülüyor.
2-HESABA NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.
4-İKRAMİYEYİ KİMLER ALIYOR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.