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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Yeni dönemde tarım faaliyetleri gösteren çiftçiler için geliştirilmiş olan hibe hizmetlerinden sonra Ziraat Bankası'ndan da bir atılım geldi. Banka, çiftçiler için geliştirmiş olduğu yem kredisi hizmetinin uygun faiz oranlı ayrıntılarını paylaştı. İşte Ziraat Bankası'nın yem kredisi kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
27.04.2022 13:31 - Son Güncelleme: 27.04.2022 13:31
Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan iklim krizi sebebi ile sekteye uğrayan tarım hizmetleri hem çiftçilerin bütçesini hem de ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiledi. Dışa bağımlılığı azaltan en önemli faktörlerden biri olan tarım faaliyetlerinin azalması, devleti harekete geçirdi.

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Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Sene başında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan çiftçi destekleri hizmetleri ile üretimin artması hedeflenirken, konuya ilişkin yeni bir karar da Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, yeni dönemde geliştirmiş olduğu yem kredisi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Ziraat Bankası Yem Kredisi 2022

Devlet bankası olmasının ayrıcalıklarını geliştirdiği hizmetlerin içerikleri aracılığı ile hissettiren Ziraat Bankası, yeni dönemde ülke içi üretimin artması amacı ile bir kredi hizmeti daha sunacağını bildirdi.

Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Çiftçilere çeşitli faktörler çerçevesinde faizsiz kredi hizmeti sunan tek banka olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yem kredi kampanyası geliştirdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: 10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! İşte başvuru şartları evraklar

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan yem kredisi hizmetinin ayrıntıları duyuruldu. Buna göre banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 18 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 0,71 olarak belirlediğini bildirdi.

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