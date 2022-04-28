2.190 güne (6 YIL) kadar müjde! Liste YAYINLANDI! Emeklilik vakti 720 gün daha azalabilir! 50,51,52,54 yaşınız dolduğu an...

Belirli yıllarda giriş yapılan sigortalılar bazı koşullarda 50, 52, 54 yaşını dolduğu an emekli olma şansını yakalıyor. Çalışanlar gelecekte emekli olacağı günleri sabırla beklerken ne zaman maaş almaya başlayacağını da araştırıyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa gelme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri de çekebiliyor.