Ziraat Bankası'ndan! Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin
Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi seçenekleri sunuyor. Bu kredi seçeneği, farklı faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile müşterilere sunuluyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 1,94 faiz oranıyla 20 bin liraya kadar tüketici kredisi verildiği belirtiliyor.
Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketici kredisi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, 100 bin liraya kadar tüketici kredisi verildiği belirtiliyor. Bu yazımızda Ziraat Bankası'nın sunduğu tüketici kredisinin detaylarına yer vereceğiz.
Taksit Seçenekleri
Ziraat Bankası, tüketici kredisi tahsis aşamasında müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Kredi hesaplama aracı ile müşterilerine sunulan taksit tutarları da açıklanıyor. Banka, tüketici kredisinin ödeme seçeneklerini müşterilerine en uygun şekilde sunuyor.
Vade Seçenekleri
Ziraat Bankası, tüketici kredisi seçenekleri ile müşterilerine 36 aya kadar vade imkanı sunuyor. Kredi tutarına göre vade seçenekleri değişiklik gösteriyor.
Kredi Başvurusu
Ziraat Bankası tüketici kredisi için başvurularını internet şubesi, ATM, mobil uygulama, şube veya çağrı merkezi üzerinden alıyor. Başvuru yapmak için gerekli belgeler ise nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, ikametgah belgesi, fatura ödemeleri gibi belgeler.