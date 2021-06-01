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6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi'nin detayları belli oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan esnafa can suyu olacak müjdesi Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Nefes kredisine başvuranlar 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. Peki Nefes Kredisi'ni hangi bankalar verecek? Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir? İşte detaylar…

01.06.2021 08:48 - Son Güncelleme: 01.06.2021 08:48
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

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6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

ÜYELİK BELGESİYLE
Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini belirterek, "Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek.