6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi'nin detayları belli oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan esnafa can suyu olacak müjdesi Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Nefes kredisine başvuranlar 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. Peki Nefes Kredisi'ni hangi bankalar verecek? Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir? İşte detaylar…
01.06.2021 08:48
- Son Güncelleme: 01.06.2021 08:48