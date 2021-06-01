6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi! Bugün başlıyor! Nefes Kredisi’nin detayları belli oldu!

ÜYELİK BELGESİYLE

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.