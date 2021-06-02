Altın fiyatları son dakika rekora koşmaya başladı! Gram altın yatırımcıları dikkatli olmalı! Milyonlar buna kilitledi, düşme ihtimali ise...

Son dakika: Altın alan ve satanlar dikkat! Milyonlar buna kilitledi, düşme ihtimali ise... Uzun vadeli yatırımlarda büyük kar oranı vazgeçen altın, akdikenini güçlerken yatırımcısının ise suratını güldürdü. 800'lü hudutları Mayıs ayının ortalarında aşan altın, Haziran ayına ise yükselerek giriş yapacak. Sene sonunda rekor bir maliyete satışa çıkacağı düşünülen altının aktüel maliyetleri ise afallamışlığa neden oldu. Peki, aktüel altın maliyetleri ne kadar oldu? Gram altın yeni haftada yükselen kanal içindeki hareketini sürdürdü. Hafta içinde ABD'den gelen verilerle dolar kurundaki hızlı yükseliş ve bu süreçte ons altının değer kazanmasıyla gram altın 520 TL seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı.

02.06.2021 07:56 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





