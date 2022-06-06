Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücretini kim alır? Haftada 45 saatin üzerinde çalışan...

YARGITAY NE DİYOR?

Ücret, İş Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Kanunda ücret eklerine ilişkin tanımlama yapılmasa da kanunda yer alan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeler ifadesinden prim ve ikramiyenin ücret eki olduğu sonucu doğmaktadır.