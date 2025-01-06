Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Çeşitli şehirlerde yer alan ve kelepir fiyatlarla satışa çıkarılan bu konutlar, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bankalardan Konut Satın Almanın Avantajları Bankaların konut satışlarındaki cazip fiyatlarının birkaç önemli nedeni var: Maliyet Unsurları: Bankalar, bu konutları yatırım amacıyla değil, kredi ödemelerini tahsil edemedikleri durumlarda teminat olarak edinir.

Hızlı Satış Gerekliliği: Kredi zararını karşılamak isteyen bankalar, bu gayrimenkulleri nakde çevirmek için fiyatları piyasa değerinin altında belirler. Ziraat Bankası da bu kapsamda yeni konut ilanları yayınladı. Farklı tipteki konutlar ve cazip fiyatlar, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Ziraat Bankası'nın Öne Çıkan Konut İlanı Örnek bir ilan şu şekilde: Konum: Zonguldak, Bahçelievler Mahallesi

Zonguldak, Bahçelievler Mahallesi Tip: Apartman Dairesi

Apartman Dairesi Fiyat: 555.000 TL

555.000 TL Büyüklük: 68 m²

68 m² Isınma Tipi: Kombi (Doğalgaz)

Kombi (Doğalgaz) Kat Durumu: 1. Kat

1. Kat Yapı Durumu: İkinci El

İkinci El Krediye Uygunluk: Uygun

Uygun Satış Şartı: Peşin teklif