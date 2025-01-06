Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Çeşitli şehirlerde yer alan ve kelepir fiyatlarla satışa çıkarılan bu konutlar, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.
Bankaların konut satışlarındaki cazip fiyatlarının birkaç önemli nedeni var:
Ziraat Bankası da bu kapsamda yeni konut ilanları yayınladı. Farklı tipteki konutlar ve cazip fiyatlar, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.
Örnek bir ilan şu şekilde:
Bu daire, Zonguldak merkezde yer alıyor ve özellikle yatırım düşünenler için cazip bir seçenek sunuyor. 1995 yapımı olan bu daire, 2 oda ve 1 salon olarak düzenlenmiş. Isınma tipi kombi olan ev, doğalgaz altyapısına sahip.
Başlangıç Bedeli: 555.000 TL
Minimum Artış Tutarı: 5.000 TL
Teminat Bedeli: 33.300 TL
Ziraat Bankası'nın satışa çıkardığı konutlar, açık artırma yöntemiyle satılıyor. Bankanın resmi internet sitesine girerek detaylı bilgilere ulaşabilir ve ilgili teklif şartlarını inceleyebilirsiniz.
Derleme: takvim.com.tr