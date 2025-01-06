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Ziraat Bankası'ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Konut fiyatlarının son yıllarda hızla artması, Türkiye'de ev sahibi olmayı oldukça maliyetli bir hale getirdi. Ancak Ziraat Bankası, yayınladığı uygun fiyatlı konut ilanlarıyla vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:13
Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Çeşitli şehirlerde yer alan ve kelepir fiyatlarla satışa çıkarılan bu konutlar, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Bankalardan Konut Satın Almanın Avantajları

Bankaların konut satışlarındaki cazip fiyatlarının birkaç önemli nedeni var:

  • Maliyet Unsurları: Bankalar, bu konutları yatırım amacıyla değil, kredi ödemelerini tahsil edemedikleri durumlarda teminat olarak edinir.
Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor
  • Hızlı Satış Gerekliliği: Kredi zararını karşılamak isteyen bankalar, bu gayrimenkulleri nakde çevirmek için fiyatları piyasa değerinin altında belirler.

Ziraat Bankası da bu kapsamda yeni konut ilanları yayınladı. Farklı tipteki konutlar ve cazip fiyatlar, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Ziraat Bankası'nın Öne Çıkan Konut İlanı

Örnek bir ilan şu şekilde:

  • Konum: Zonguldak, Bahçelievler Mahallesi
  • Tip: Apartman Dairesi
  • Fiyat: 555.000 TL
  • Büyüklük: 68 m²
  • Isınma Tipi: Kombi (Doğalgaz)
  • Kat Durumu: 1. Kat
  • Yapı Durumu: İkinci El
  • Krediye Uygunluk: Uygun
  • Satış Şartı: Peşin teklif
Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Detaylı Bilgiler:

Bu daire, Zonguldak merkezde yer alıyor ve özellikle yatırım düşünenler için cazip bir seçenek sunuyor. 1995 yapımı olan bu daire, 2 oda ve 1 salon olarak düzenlenmiş. Isınma tipi kombi olan ev, doğalgaz altyapısına sahip.

Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Başlangıç Bedeli: 555.000 TL
Minimum Artış Tutarı: 5.000 TL
Teminat Bedeli: 33.300 TL

Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Ziraat Bankası Konut Satışlarına Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası'nın satışa çıkardığı konutlar, açık artırma yöntemiyle satılıyor. Bankanın resmi internet sitesine girerek detaylı bilgilere ulaşabilir ve ilgili teklif şartlarını inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Adım Adım Başvuru Rehberi:

  1. Ziraat Bankası'nın gayrimenkul satış portalına giriş yapın.
  2. İlgilendiğiniz konutun detaylarını inceleyin.
  3. Gerekli teminat bedelini yatırarak teklifinizi oluşturun.
Ziraat Bankası’ndan çok ucuza evler! 33.300 TL peşinat 120 ay taksitle satılıyor

Kaynak:

Derleme: takvim.com.tr